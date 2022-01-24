شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في المنتدى المصري الأمريكي الافتراضي حول تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة المُقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، عبر الفيديو كونفرانس في المنتدى المصري الأمريكي الافتراضي حول تغير المُناخ، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

قال ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولي كوب26، نايجل توبينج فى ختام زيارته الثانية إلى مصر الجمعة الماضية إنه أكد خلال اجتماعاته بالقاهرة سواء مع المسئولين الحكوميين أو الشركات أو المجتمع المدني، على دور الاستثمار الأخضر في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضاف توبينج - في بيان وزعته سفارة بريطانيا بالقاهرة- إن الثورة الخضراء ممكنة، ويمكنها أن تحفز اقتصادا أكثر استدامة يوفر نموا نظيفا ووظائف خضراء، "لكننا بحاجة إلى العمل معا الآن لتحقيق ذلك، بما في ذلك القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع صانعي السياسات".

وأوضح توبينج: "هذه هي زيارتي الثانية لمصر، ويسعدني أن أعود لأرى كيف يمكننا استخدام عام 2022 لتعزيز الشراكة الخضراء بين مصر والمملكة المتحدة قبل مؤتمر المناخ كوب27، الذي سوف تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ".

ومن جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي إن زيارة نايجل توبينج هي ثاني زيارة رفيعة المستوى هذا الشهر بعد زيارة رئيس مؤتمر المناخ ألوك شارما.

وتابع " لا يمكن أن تكون الأهمية الكبيرة التي نعلقها على تعاوننا الثنائي في مجال المناخ مع مصر أكثر وضوحا".

وأكد أن مصر ستلعب بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين دورا رائدا هذا العام في تأمين الاتفاقية الدولية المطلوبة بشأن مجموعة من القضايا الرئيسية، منها: تمويل المناخ، وأهداف التكيف والتخفيف، والسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.