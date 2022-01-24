شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار خفيفة على القاهرة ومتوسطة بالسواحل الشمالية حتى الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم اليوم الاثنين.

كما توقع المركز غدا الثلاثاء 25 يناير 2022، أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 7مم، وتتعرض مناطق من سواحل الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-5 مم

أما يوم الأربعاء 26 يناير 2022 فتتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم ، وتتعرض مناطق من محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 - 5 مم وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة وشمال الصعيد.