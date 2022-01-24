شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطيني ينعى عاملا مصريا توفى في غزة ويقرر اعتماده ضمن شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، العامل المصري الذي توفي فجر اليوم خلال عمله في المشاريع المصرية لإعادة إعمار غزة.

وتقدم الدعليس خلال كلمته بافتتاح الموقع الأثري لـ"الكنيسة البيزنطية" بغزة، بالتعزية بوفاة العامل المصري شهيد الواجب الوطني محمد الشناوي، لذويه وعموم الشعب المصري الشقيق.

وأعلن اعتماد معاملة الشهيد الشناوي ضمن شهداء الشعب الفلسطيني، حيث يسري عليه كافة الحقوق المترتبة على ذلك.

وتوفي العامل المصرى محمد الشناوي فجر اليوم الاثنين، في المنطقة الأمريكية شمال قطاع غزة إثر تعرضه للصعق بالكهرباء داخل شاحنة يعمل سائقا عليها، ضمن العمل في المشاريع المصرية لإعادة اعمار قطاع غزة.

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا عن جهود مصر لإعادة إعمار غزة، حيث أبرز التقرير متابعة أهالى غزة لعمليات إعادة الإعمار التي تقوم بها الشركات والمعدات المصرية.

وأعرب أهالى قطاع غزة عن سعادتهم بالجهود التي تقوم بها مصر لإعادة إعمار القطاع، حيث قال أحد مواطني غزة: نشكر دور مصر ومساندتها لنا فدور مصر المساند منذ الخمسينيات والسيتينات من القرن الماضى وحتى الآن.

فيما قال أحد مواطني غزة أيضا: "هذه المدينة التي يتم بناؤها في قطاع غزة بمعدات وشركات مصرية، أقيمت لإسكان ذوى الدخل المحدود، وكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال كلمة له بمنتدى شباب العالم منتصف يناير الجارى إن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، معلقا: "كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده"، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، قائلا: "أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم".، قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع "، موجها نداءً الى الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة الاونروا حتى تستطيع القيام بدورها".