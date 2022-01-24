"مضروبين بالنار".. النيابة تستمع لجيران زوجين عثر على جثتيهما في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تستمع النيابة العامة بالجيزة، لأقوال عدد من جيران زوجين عثر على جثتيهما مصابين بطلقات نارية داخل شقتهما في البدرشين، للتوصل لآخر المترددين عليهما.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

كما لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمسرح الجريمة، بالإضافة غلى فحص التاريخ المرضي للزوج، لبيان معاناته سابقا من حالات اكتئاب أو أي مرض نفسي آخر دفعه لارتكاب الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال ابن الزوجين الذي لم يتهم أحد بارتكاب الجريمة، وجاري تكثيف التحريات للتأكد من صحة الرواية الخاصة بقتل الزوج لزوجته بإطلاق النار عليها، ثم إنهائه حياته بإطلاق النار على نفسه، بسبب مروره بحالة اكتئاب.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين لمسن وزوجته داخل مسكنهما في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور عليهما مصابين بعدة طلقات.

تم العثور على السلاح الناري المستخدم في الحادث، وتبين أنه ملك المجني عليه بدون ترخيص، ولا توجد أي آثار للسرقة او كسر بمنافذ الشقة، واستمع رجال المباحث لأقوال ابن المجني عليهما، وجاري تكثيف التحريات لكشف حقيقة كون المسن أطلق النار على زوجته ثم أنهى حياته من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتم مناظرة الجثتين، وإجراء معاينة من جانب خبراء الأدلة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.