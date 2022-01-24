"أنت أقوى من المخدرات" تزين شوارع وأحياء القاهرة للتوعية بأضرار الإدمان

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الشوارع الرئيسية والأحياء بمحافظة القاهرة، لافتات وصور حملة "أنت أقوى من المخدرات" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن رقم الخط الساخن" 16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكثيف تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا الأنشطة والمبادرات التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لكافة الفئات في ظل تنفيذ الصندوق مبادرات توعوية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لإبراز أضرار تعاطى المخدرات.

كما وجهت الوزيرة باستمرار أيضا تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بمحافظة القاهرة ومنها "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وأسطبل عنتر"، حيث تم افتتاح 3 عيادات للصندوق فى هذه المناطق لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة ،كما تم افتتاح عيادات أيضا فى المناطق المطورة ببعض المحافظات الأخرى، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" بحانب وجود 6 مراكز متخصصة لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظة ،فى حين يصل إجمالى عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن الى 28 مركز علاجى متخصص فى 17 محافظة حتى الآن.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأنشطة التي نفذها الصندوق بمحافظة القاهرة على مدار العام الماضى ،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ 37656 مريض إدمان من أبناء المحافظة بالتعاون مع المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن " 16023"، فى حين يصل إجمالى عدد مرضى الإدمان المستفيدين من الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية الى 143 ألف مريض" جديد ومتابعة "خلال العام الماضى ،كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى 300 مدرسة و 50 مركز شباب، كما خضع 53072 موظف بالجهاز الإداري بالمحافظة والهيئات التابعة لها للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى سائقى الحافلات المدرسية وكذلك الكشف على 8436 ألف سائق مهنى على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ،كذلك إستهداف 1000 قيادة جديدة من الشباب وضمهم لرابطة متطوعى الصندوق ليصل إجمالى عدد المتطوعين على مستوى الجمهورية إلى 32 ألف شاب وفتاة.

كما تم إستهداف المصالح الحكومية بالمحافظة لرفع وعى الموظفين بأليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات والتأكيد على توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق القانون حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.