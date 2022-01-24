شكرا لقرائتكم خبر عن عام على رحيل سيدة الباقيات الصالحات الدكتورة عبلة الكحلاوى.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365”، بث مباشر من مدفن الدكتورة عبلة الكحلاوى، رائدة العمل الخيرى، حيث يوافق اليوم 24 يناير الذكرى الأولى لوفاة الداعية الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، حيث توفيت العام الماضى بأحد المستشفيات عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وأقيمت جنازة الداعية الراحلة، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بمنطقة المقطم، حيث وارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة بجانب مسجد الإمام الشافعي.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز معلومات عن الداعية عبلة الكحلاوى :

الدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948.

اسمها بالكامل عبلة محمد مرسى عبد اللطيف الكحلاوي.

هى ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

الدكتورة عبلة الكحلاوى كانت تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 فى التخصص ذاته.

عبلة الكحلاوى انتقلت إلى أكثر من موقع فى مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات فى جامعة الأزهر.

فى عام 1979 تولت الدكتورة عبلة الكحلاوى رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

اتجهت عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 إذ كانت تستقبل هناك مسلمات من سائر أنحاء العالم.

بعد عودة الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها الكحلاوى فى البساتين، وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام، بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

ياسمين الخيام طلبت من الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن تلقى دروسا دينية للفنانات المحجبات فى مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصرى بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكان من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودى وشهيرة.

كُلفت عبلة الكحلاوى بإلقاء دروس دينية فى الجامع الأزهر، ولها درس أسبوعى فى بيت الحمد فى مسجد المقطم أيضا.

أسست الدكتورة عبلة الكحلاوى جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع حمل الاسم نفسه فى المقطم أيضا وهو تحت الإنشاء.

قدمت الدكتورة عبلة الكحلاوى برامج تلفزيونية منها فى حب المصطفى (صل الله عليه وسلم) على قناة الرسالة.

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوى مساء 24 يناير 2021 عن عمر ناهز الـ72 عاما متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا