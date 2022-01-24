شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" يتدخل لحل شكوى انقطاع التيار بمنطقة بهتيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من انقطاع التيار الكهربائي بمساكن إسكو بمنطقة بهتيم.

وأوضح الجهاز، أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:-

1-بمراجعة سجل الانقطاعات تبين أن سبب الانقطاع هو عمل مناورة لإجراء أعمال الصيانة كشك كهروميكا الجديد.

2- إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

3-أصبحت التغذية الكهربائية مستقرة.

4- تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).