شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تعلن توقف استقبال الدفعات الجديدة من 30يناير حتى 3 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف استقبال النقابة للدفعة الجديدة بالنقابة العامة بدءا من يوم الأحد 30 يناير 2022، إلى يوم الخميس 3 فبراير 2022، لتوقف إدارة التراخيص بوزارة الصحة بلمفات الدفعة الجديدة.

وبدأت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فترة القيد للأطباء خريجي 2020 بالجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية، من 15 نوفمبر2021، ومن المُقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء 15 مارس 2022، مؤكدة على ضرورة أن يتم قيد الخريجين بالنقابة بنفس عام الانتهاء من سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب ولا يتعرض لإقرار غرامة قيد بخلاف رسوم القيد.

وأوضحت أنه يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة بـ" 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة" أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، لافتة إلى ضرورة أن يكون كل من البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه والموقف من التجنيد ساريا عند التقدم للقيد بالنقابة، وأن يكون الفيش والتشبيه موجه باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان ) و لخريجين الجامعات الخاصة أو الأجنبية فيش آخر موجه باسم ( وزارة الصحة ).

ويتم التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنية العضوية للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، مضيفة: الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، ولخريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.