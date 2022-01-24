شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تعلن توقف استقبال الدفعات الجديدة من 30يناير حتى 3 فبراير 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف استقبال النقابة للدفعة الجديدة بالنقابة العامة بدءا من يوم الأحد 30 يناير 2022، إلى يوم الخميس 3 فبراير 2022، لتوقف إدارة التراخيص بوزارة الصحة بلمفات الدفعة الجديدة.
وأوضحت أنه يتم التقدم بأوراق القيد فى النقابة العامة بـ" 6 شارع الحديقة - جاردن سيتى - خلف دار الحكمة" أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، لافتة إلى ضرورة أن يكون كل من البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه والموقف من التجنيد ساريا عند التقدم للقيد بالنقابة، وأن يكون الفيش والتشبيه موجه باسم ( النقابة العامة لأطباء الأسنان ) و لخريجين الجامعات الخاصة أو الأجنبية فيش آخر موجه باسم ( وزارة الصحة ).
ويتم التقديم من خلال الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة ووزارة الصحة على أن يكون استلام كارنية العضوية للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، مضيفة: الموقف من التجنيد للأطباء إما أن يكون لمن يهمه الأمر من منطقة التجنيد التابع لها أو استمارة 110 جند بعد الكشف الطبي أو شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، ولخريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتم الحصول على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد.