شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ المصريين بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية جموع المصريين بالذكرى الحادية عشر لثورة الخامس والعشرين يناير المجيدة مؤكدًا إنها تمثل يومًا فارقًا في الذاكرة الوطنية.

وأرسل رئيس الأساقفة برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الباسلة، لافتا إلى أن رجال الشرطة مازالوا يضحون بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار في حربهم ضد الإرهاب.

وأكد رئيس الأساقفة، أن المصريين جميعًا يقدرون تضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين يدفعون حياتهم يوميًا فداء للوطن مصليًا أن يعيد الله تلك المناسبة على مصر بالخير والرخاء.