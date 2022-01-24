عبلة الكحلاوى.. عام على رحيل سيدة الباقيات الصالحات (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم 24 يناير، الذكرى الأولى لوفاة الداعية الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوى، حيث توفيت العام الماضى بأحد المستشفيات عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.



عبلة الكحلاوى عام على رحيل سيدة الباقيات الصالحات

الدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948، هى ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وكانت تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 فى التخصص ذاته.

عبلة الكحلاوى انتقلت إلى أكثر من موقع فى مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات فى جامعة الأزهر.

فى عام 1979 تولت الدكتورة عبلة الكحلاوى رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.