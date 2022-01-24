شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه رئاسى بسرعة انتهاء أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لتسكين المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.