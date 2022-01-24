شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية الأربعاء وأمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج وانخفاض حرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوته الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 ما يلى: -

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار.

واضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.