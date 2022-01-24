شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة لنهاية الأسبوع وانخفاض الحرارة 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد من اليوم وحتى نهاية الأسبوع لنشاط رياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات مئوية.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الصقيع فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 07 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر.