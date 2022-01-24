شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع بروتوكول بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس لتبادل الخبرات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام صباح اليوم الإثنين المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، لتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية والبحث العلمي.

حضر توقيع البرتوكول المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

يستهدف البروتوكول التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات والتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية ومركز التحكيم بالجامعة، وكذا التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات العلمية وإصدار الدوريات العلمية بمختلف أنواعها، واستفادة الأعضاء لدى الطرفين من مكتبة النيابة الإدارية ومكتبة جامعة عين شمس، كما يتضمن البروتوكول، التعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، فضلًا عن الاستفادة من برامج الدراسات العليا لدى الجامعة وفقًا للقواعد المقررة، وقام المستشار عزت أبو زيد والأستاذ الدكتور محمود المتيني بتبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة عين شمس.