شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمواطنين حول تناول المضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يجب مطلقا تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، للحماية من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى استشارة الطبيب والحصول علي الأدوية بموجب وصفة طبية، وتابعت: تناول المضادات الحيوية بصورة كبيرة خطر يهدد بمقاومة البكتيريا لها .

وأوضحت وزارة الصحة، أن المضادات الحيوية تعالج البكتيريا، بينما لا تصلح مطلقا للوقاية أو للعلاج من الأمراض الفيروسية، مشيرة إلي أن المستشفيات تقدم كل الخدمات العلاجية بالمجان .



