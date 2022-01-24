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الصحة توجه رسالة للمواطنين حول تناول المضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يجب مطلقا تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، للحماية من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه ينبغى استشارة الطبيب والحصول علي الأدوية بموجب وصفة طبية، وتابعت: تناول المضادات الحيوية بصورة كبيرة خطر يهدد بمقاومة البكتيريا لها .

 

وأوضحت وزارة الصحة، أن المضادات الحيوية تعالج البكتيريا، بينما لا تصلح مطلقا للوقاية أو للعلاج من الأمراض الفيروسية، مشيرة إلي أن المستشفيات تقدم كل الخدمات العلاجية بالمجان .

 

 


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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