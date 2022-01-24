شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً للجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ورئيس اللجنة والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطار الأقصر الدولى.

وخلال الجولة تفقدت اللجنة صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات و برج المراقبة والأرصاد الجوية، وكذلك قرية البضائع ومنطقة الأسواق الحرة، والحجر الصحي وغرفة العزل حيث اطلعت على الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة داخل وخارج المطار .

وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات تزامناً مع توجهات الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون" والإلتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة فى تشغيل البالون الطائر.