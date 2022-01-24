شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جيبوتي يلتقي بالسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الإثنين السفير حسام الدين رضا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، بالسكرتير التنفيذي لمنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" Workneh Gebeyehu، حيث قام السفير المصري بتسليم السكرتير التنفيذي الخطاب المتضمن تعيينه سفيراً معتمداً لمصر لدى المنظمة.

وأعرب السكرتير التنفيذي للإيجاد عن التقدير لحرص مصر على التفاعل مع المنظمة، التي تعمل على مواجهة العديد من التحديات في دول المنطقة، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل المشتركة التي تجمع بين مصر وبين دول المنظمة وعلى رأسها عضوية الاتحاد الإفريقي.

من جانبه، قدم السفير المصري شكره على الترحيب الذي لاقاه من السكرتير التنفيذي للمنظمة، موضحاً انفتاح مصر على العمل مع أعضاء المنظمة والمشاركة بفاعلية في البحث عن حلول من أجل تحقيق رخاء وازدهار المواطنين الأفارقة في شتى أنحاء القارة.