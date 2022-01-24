شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بحى جنوب والعياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أى مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضى الدولة.

وشنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حملات إزالة حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

وقامت محافظة الجيزة بإزالة 22 حالة تعدٍ علي الأراضي أملاك الدولة من خلال اللجنة المشكلة من المحافظة وقطاع الري وحي جنوب وقد تم تنفيذ الإزالة للتعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري وتقع بنطاق حى جنوب بإجمالي مساحة حوالى 1800 م٢ وشملت التعديات التي تم إزالتها كافتيريات وأكشاك ومغسلة سيارات ومقاهى وجراج سيارات وأسوار ومبانى وعشش وأعمال ردم وزرايب مواشى ومواسير صرف .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 100م٢ وذلك في نطاق الوحدة المحلية بالناصرية وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وأكدت محافظة الجيزة على استمرار شن حملات الإزالة على مستوى المحافظة في الأحياء والمراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.