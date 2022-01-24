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تعرف على تفاصيل مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه × 9 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”  كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت كات بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بعد اقتراب انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى: -

 

1- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.

 

2- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.

 

3- المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

 

4- المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".

 

5- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

 

6- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.

 

7- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

8- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه يونيو المقبل.

 

9- محطات وقطارات هذا الجزء مكيفة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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