شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مترو العتبة - الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- بدأ تنفيذ هذا المشروع فعليا فى 12 ديسمبر 2016.
2- ينفذ هذا المشروع تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية تقوده شركة فينسى الفرنسية.
3- المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
4- المشروع يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات".
5- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.
6- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.
7- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
8- مخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه يونيو المقبل.
9- محطات وقطارات هذا الجزء مكيفة.