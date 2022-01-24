شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرافق تنظم ندوة عن دور العمال فى التنمية بمشاركة الاتحاد الدولى للنقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مصر، برئاسة هشام فؤاد، ندوة حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ودور العمال فى التنمية، خلال الفترة من 25 وحتى 29 من يناير الجارى، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية عربية ودولية، والأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري، ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، رئيس اتحاد العمال جبالى المراغى، ويعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعمرالباشا سكرتير العلاقات العربية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وقيادات عمالية من بلدان: فرنسا، وأوزباكستان، وطاجكستان، والإمارات، والأردن.

وأوضحت النقابة، فى بيان، ويتضمن جدول أعمال الندوة كلمة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وجورج مفريكوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمى، وجمال القادرى الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، ومحاضرة حول السلامة المهنية في بيئة العمل يلقيها النقابي العمالي صابرجون من اتحاد عمال أوزباكستان، ثم تليها مداخلات لرؤساء الوفود العربية والدولية على التوالى: أحمدوف سيفالو نائب رئيس اتحاد عمال أوزباكستان، وإسماعيل فايزوزدا نائب رئيس اتحاد عمال طاجكستان، ورأفت خلف عبد اللات أمين عام نقابة الكهرباء بالأردن.

وتُعد النقابة العامة للعاملين بالمرافق من أبرز النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تضم فى عضويتها ما يقرب من 400 ألف عامل، وتتبنى كافة مطالب العاملين في قطاعات "الكهرباء والطاقة- ومياه الشرب والصرف الصحي- والإسكان"، وقد وضعت مؤخراً خارطة طريق تعتمد على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية، لعمالها، إضافة إلى التدريب والتثقيف والتوعية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ودور العمال في مواجهتها،وكذلك فتح حوار وتواصل مع المنظمات العمالية العربية والدولية بما يخدم عملية التنمية وتبادل الخبرات في المجال النقابى.