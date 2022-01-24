شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يشهد توقيع بروتوكول لكلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية.

ووجه المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لجامعة عين شمس بقبول هيئة النيابة الإدارية عضوا بمجلس كلية الحقوق، مؤكدا أنه لابد أن تهتم كليات الحقوق بصورة عامة بتدريس أصول التحقيق بصورة كافية فهي جزء من عمل الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والنيابة العامة.

كما أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية لتحقيق الافادة والاستفادة للطرفين.

وأشار الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، إلى أن البروتوكول يستهدف بشكل أساسى صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاء النيابة لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وكذلك التعاون فى مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة الإدارية والعاملين بها، وتنفيذ دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وتبادل الخبرات العلمية فى علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، وتنظيم وعقد أنشطة مشتركة من دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات؛ بالإضافة إلى تنظيم نماذج المحاكاة والمحاكاة الصورية التي كانت الريادة فيها لكلية الحقوق منذ أكثر من عشرين عاما.