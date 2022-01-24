شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بشن حمله مكبرة لإزالة التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة علي جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطي، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير، بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكه بعدد من الشوارع بحي شمال للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق.

وفى سياق متصل، واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أى مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضى الدولة.