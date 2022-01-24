شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة احتفالات ذكرى احتفالات عيد الشرطة.

وتضمنت التهنئة يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قضاة مصر أن نتقدم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأماني بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، والذي أعطت فيه قوات هيئة الشرطة المصرية درساً يحتذى به في الشجاعة والتضحية والبطولة والفداء والوطنية الصادقة، والتي حققت به نصراً تاريخياً لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الأبي داعياً ومتمنياً من الله عزل وجل أن يعيد تلك الذكري التاريخية علي مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي، وأن يرحم شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية وحفظ أبناءهم المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، والقضاء المصري الشامخ من كل مكروه وسوء وكل عام وفخامتكم والشعب المصرى بخير وسلام.