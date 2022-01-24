شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق تنشر 8 معلومات عن محطة عدلى منصور المركزية التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 8 معلومات عن محطة عدلى منصور المركزية التبادلية، قالت فيها إنها تصنف باعتبارها أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لخدمة نقل الركاب عبر مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى، وإليك أهم 8 معلومات عن هذه المحطة خلال التقرير التالى:-

1- عدلي منصور تمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وبداية انطلاق القطار الكهربائى، الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

2ـ تضم 5 محطات مترو أنفاق وقطار كهربائى وسكة حديد وأتوبيس ترددى وسوبر جيت.

3ـ تشهد بداية انطلاق خط سكة حديد القاهرة ـ السويس.

4ـ تضم أولى محطة الأتوبيس الترددى الواصل إلى مطار القاهرة.

5ـ يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

6ـ تم افتتاح وتشغيل محطة المترو وجارى استكمال إنشاء وتنفيذ باقى محطاتها.

7ـ محطة عدلى منصور ليست مجرد محطة عادية إنما مجمع محطات.

8ـ مقامة على مساحة 15 فدان.