ضبط 3 متهمين بسرقة صياد بالإكراه في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط 3 أشخاص؛ لسرقتهم موتور لنش خاص بأحد الصيادين تحت تهديد السلاح.

تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط بلاغا من صياد، مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، بقيام 4 مجهولين بسرقة موتور اللنش الخاص به تحت تهديد السلاح ببحيرة المنزلة دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 صيادين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط (الموتور المُبلغ بسرقته-الأسلحة المُستخدمة في الواقعة وهي عبارة عن "بندقية آلية -بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -سلاح أبيض "سنجة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.