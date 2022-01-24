رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ70

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

بعث المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70.

وقال رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في البرقية، "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قضاة مصر أن نتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأماني بمناسبة ذكرى عيد الشرطة والذي أعطت فيه قوات هيئة الشرطة المصرية درسًا يحتذى به، في الشجاعة والتضحية والبطولة والفداء والوطنية الصادقة والتي حققت به نصرًا تاريخيًا لمصرنا الحبيبة وشعبها الأصيل الأبي".

وأضاف المستشار عبدالله شوضه "داعيًا ومتمنيًا من الله عزل وجل أن يعيد تلك الذكرى التاريخية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي وأن يرحم شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية، وحفظ أبناءها المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء المصري الشامخ من كل مكروه وسوء".