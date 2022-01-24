ضبط 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة.

معلومات وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف بالعقار المشار إليه وأمكن ضبط 3 أشخاص (مالك مخبز – وعاملان بذات المخبز) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بغرفه داخل المخبز المشار إليه، وعثر بداخلها على (أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.