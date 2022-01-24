شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين هجمات الحوثيين تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجمات الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات ، وقالت في بيان لها اليوم إن جمهورية مصر العربية تعرب عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وتابع البيان : تشدد مصر على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

وتجدد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.