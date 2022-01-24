شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 13 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 19 جنيها.
- الليمون بـ 12.5 جنيها.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيه.
- البسلة 12 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيه.
- فاصوليا خضراء 22 جنيه .
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.