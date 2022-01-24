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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

 

‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه.

 

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

 

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الكوسة بـ 13 جنيه .

 

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

 

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيه.

 

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيه.

 

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.

 

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 19 جنيها.

 

‏‎‏‎- الليمون بـ 12.5 جنيها.

 

‏‎- الجوافة 9 جنيهات.

 

‏- بلح بارحى 34 جنيه.

 

‏‎- البسلة 12 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه.

 

‏‎- ‏فاصوليا خضراء 22‏ جنيه .

 

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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