شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستقبل وفدا من الكونغو وإطلاق خط جوى جديد بين القاهرة وكينشاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وفداً رسمياً من سلطة الطيران المدني بدولة الكونغو الديمقراطية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى للتوسع فى سوق النقل الجوى بالقارة الإفريقية وفقا لتوجهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

وصرح الطيار عمرو ابو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن مصر للطيران تسعى للتوسع فى أنشطتها داخل القارة الإفريقية فى مختلف مجالات النقل الجوى وإقامة شراكات مع مختلف الكيانات داخل القارة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار خطة شركة مصرللطيران لإطلاق خط طيران مباشر جديد بين القاهرة والعاصمة الكونغولية "كينشاسا".

وقام الوفد الكونغولى برئاسة مارتن كاتشونجا مدير إدارة صلاحية الطائرات بسلطة الطيران الكونغولية، بجولة في مجمع صيانة محركات الطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية رافقهم خلالها المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس الإدارة، حيث اطلع على إمكانيات الشركة وخدمات الصيانة التى تقدمها لأسطول شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التي ستنظم رحلات الخط الجديد، وأبدى أعضاء الوفد إعجابه بالإمكانيات الفنية والبشرية التي تتمتع بها الشركة.

من جانبه أوضح المهندس يحيى زكريا أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق عملائها الجدد خاصة داخل قارة إفريقيا، مضيفا أن الوفد استمع إلى عرض تقديمي عن مختلف أنشطة الشركة، كما شاهد فيلماً يستعرض الخدمات الفنية المختلفة التي تقدمها الشركة لعملائها من شركات الطيران.

واتفق الجانبان على تحديد موعد لإجراء تفتيش فني من سلطة الطيران المدني الكونغولي على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاعتمادها لتقديم الخدمات الفنية لطائرات شركات الطيران الكونغولية والتي سبق التعاون معها فنياً بإجراء خدمات الصيانة الدورية لطائراتها من بينها شركة Congo Airways الناقل لوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشركة CAA Airlines (Compagnie Africaine d'Aviation).