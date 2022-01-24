شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تسعى لنموذج ناجح بملف المخلفات لتعميمه على المحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه خلال أيام قليلة ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات فى مصر، للقضاء على المشكلات العالقة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لنموذج ناجح للتعميم على كافة المحافظات، وأنه حاليا يتم فى محافظتي جنوب سيناء وبورسعيد، بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمنظومة بإنشاء حوالى 27 مدفن من أصل 50 نستهدفها، بالإضافة إلى إنشاء 50 محطة وسيطة من أصل 100 محطة مستهدفة، و3 مصانع إعادة تدوير المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة كان عليها البدء بشكل صحيح بإنشاء جهاز تنظيم للمخلفات ثم عمل بنية تحتية قوية، الأمر الذى استغرق وقتا طويلا غير محسوس بعد لدى المواطن، حيث إنه لم يكن هناك بنية تحتية أساسية للمنظومة حتى نقوم بإصلاحها، لأنه كان هناك مدفنين فقط، ولم يكن هناك قانون للمخلفات.

ونوهت الوزيرة، أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى بالكامل لمنظومة المخلفات، بالإضافة للانتهاء من وضع نموذج أولي لتحويل المخلفات لطاقة، وكانت مشكلته أن تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة معقدة، مؤكدة دمج عمال النظافة والجمع وإعادة التدوير فى المنظومة الجديدة.