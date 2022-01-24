شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثى جديد لفحص أورام الرئة بالتحليل الباثولوجى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن إطلاق جامعة عين شمس لمشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي (Lung Matrex )، سوف يفتح آفاق جديدة لعلاج مرضى الرئة، وبخاصة سرطان الرئة وغيره من الأورام، وهو ما يحسن من فرصة الحياة ويمنح الكثيرين فرص للشفاء، خاصة عندما نعلم تزايد أعداد المدخنين المصابين بأورام الرئة وغيرها من الأمراض التي تصيب الرئة.

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ، بإطلاق مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي (Lung Matrex ) ،والذي أطلقه مركز أبحاث طب عين شمس "MASRI” .

وثمّن تاج الدين، جهود جامعة عين شمس وكلية الطب ومركز أبحاث مصري في دعم التطور العلمي والبحثي في المجال الطبي في وقت أصبح العالم فيه في أمس الحاجة لتقديم كل ما هو جديد لصحة الإنسان، لافتاً أن كافة هذه الجهود تتوافق وتدعم رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية الصحية في شتى التخصصات.

وأوضح الدكتور محمود المتيني، أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على الإطلاق حيث يسهم في إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية وبخاصة على مستوى البحث الجيني التشخيصي والذي يساعد في تفعيل منظومة الطب المشخصن، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030. لافتاً إلى أنه منذ تدشين مركز أبحاث طب عين شمس سعت الجامعة للتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية العالمية للوصول لآفاق جديد تخدم منظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي.

وتابع الدكتور هشام الغزالي مدير مركز ابحاث طب عين شمس، أن هذا المشروع يعد واحدًا من أبرز المشروعات البحثية و التشخيصية التي أطلقها مركز أبحاث طب عين شمس في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع كبريات شركات الأدوية العالمية والمصرية.

ويتم من خلاله فحص كل حالات أورام الرئة بدقة متناهية على مستوى الجينات والتحليل الباثولوجي الدقيق لأكثر من 350 جينا دون أن يتحمل المريض المصري أي تكلفة على الاطلاق، مما سيسفر عن تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حدة وبدقة متناهية وبالتالي ينعكس إيجاباً على معدلات الشفاء لهولاء المرضى و إعادتهم لممارسة حياتهم اليومية في المجتمع مرة أخرى بصورة طبيعية.

كما استعرض أبرز الوحدات التي يضمها المركز والشراكات التي تم إبرامها مع العديد من الجهات والمؤسسات الصحية.