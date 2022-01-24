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تداول 1264 طن بضائع و253 شاحنة و9 ملاكي بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة و 9 ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و 253 شاحنة و 9 ملاكي ويتواجد  9  سفن على أرصفة الموانئ.

 

وغادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة امل بحمولة 89 شاحنة و 6 ملاكي، كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير 55 شاحنة بحمولة 1264 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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