شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1264 طن بضائع و253 شاحنة و9 ملاكي بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة و 9 ملاكي، وشملت حركة الصادرات 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و 253 شاحنة و 9 ملاكي ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وغادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة امل بحمولة 89 شاحنة و 6 ملاكي، كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير 55 شاحنة بحمولة 1264 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.