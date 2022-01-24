شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف التمويل المالى لصندوق دعم المشروعات للمدارس خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تزامنًا مع احتفال العالم باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير، تقريرا، حول حجم التمويلات التى ضخها صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بتمويل.

وأكدت الوزارة خلال التقرير تحت شعار "تغيير المسار إحداث تحول في التعليم": تم توفير مبلغ (1.246,713,837) جنيه، حيث تم تمويل السنة الرابعة من تعاقد الوزارة مع دار نهضة مصر للنشر بشأن المحتوى الرقمي للكتب، وتوفير وتشغيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لمدارس على مستوى الجمهورية بواقع (1062) مدرسة، لمدة خمس سنوات، وتطوير ورفع كفاءة مدرستين، وإنشاء مدرسة جديدة بقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وصيانة ورفع كفاءة مدرسة المتفوقين في العلوم والرياضيات بالسادس من أكتوبر، واستكمال توريد أجهزة اللاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات.

وتابعت الوزارة، أنه تم تطوير عملية التوسع فى 7 مدارس بمحافظة جنوب سيناء، واستكمال أعمال صيانة المجمعات التعليمية، وإنشاء المركز الخدمي للامتحانات بالعريش، وتوصيل المرافق لـ" 20 مدرسة بمحافظة الدقهلية، وتأهيلها لدخول الخدمة التعليمية العام الدراسي 2021/2022م ، للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع الكثافة بالمحافظة، والمساهمة في عملية صيانة مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين.

وشددت على أنه تم اعتماد صرف باقي الاعتماد المخصص لاستراحات المعلمين لشراء وفرش الوحدات المشتراه لاستخدامها كاستراحات لمعلمي شمال سيناء، وتمويل عملية نقل وشحن أوراق الأسئلة والإجابة لامتحانات أبنائنا في الخارج، وصيانة حمام السباحة التابع لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وشراء 171جهاز حاسب آلي، و127 ماكينة تصوير مستندات للمدارس، وإنارة 17 مدرسة بالوادي الجديد بالطاقة الشمسية، وإنشاء وعمل توسع لعدد 3 مدارس بإدارة سيوة التعليمية بمطروح.

وتابعت الوزارة، أنه تم تركيب 20,475 مرشِد مياه ذكي لمدارس محافظة أسيوط، وعددهم 1365 مدرسة بواقع 15 مرشد لكل مدرسة، وإنشاء ضلعين بسور مدرسة عين الصيرة الإعدادية بالقاهرة، وتغطية تكلفة ستة أشهر من عقد الحراسة والنظافة الخاص بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة السويس، وعمل توسعة بمدرسة جودة النادي بمحافظة الغربية، وصيانة مدرسة الشيخ زايد الرسمية لغات بالسادس من أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم صيانة مدرسة محرم بك الإعدادية بنين بالإسكندرية، وتوفير احتياجات المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وتركيب أبواب وشبابيك حديدية ل لمدرسة الثانوية الصناعية بأرض المحلج - مركز جرجا، وسداد المديونية المستحقة على الوزارة لصالح وزارة الخارجية قيمة المنصرف للفريق المصري المشارك فيالمسابقة السنوية للبرمجة وتصميم الروبوت المقامة بولاية "هيوستن" الأمريكية خلال شهر أبريل 2018.