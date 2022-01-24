شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة مهنئا بعيد الشرطة: مصر قضت على الإرهاب بقيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير الجمهورية اليمنية لدى مصر عميد السلك الدبلوماسي العربى؛ السفير الدكتور محمد مارم، باسمه ونيابة عن الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للشعب المصري الشقيق وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية؛ مثمنا الدور الكبير الذى يقومون به هؤلاء الأبطال لحفظ أمن مصر وشعبها الكريم .

وأشار مارم ـ فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ـ إلى ما تشهده مصر من ازدهار واستقرار فى عهد الرئيس السيسى منطلقا بقوة صوب آفاق واسعة ورحبة من التقدم والتنمية بالمجالات كافة؛ محققا رغبات المصريين بضرورة رسم خريطة مبتكرة لمستقبل وطن حُر جديد ينعم أبناؤه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية.

وأكد السفير اليمنى، على وعي الشعب المصري العظيم بأهمية ما تحقق من منجزات طوال الـ7 سنوات الماضية بعد ثورة الثلاثين من يونيو، والتى تم من خلال تصويب المسيرة والمسار وحماية الهوية الوطنية والعربية وتقرير المصير وقطع دابر التآمر على مصر داخليا وخارجيا.

وفِى معرض تهنئته أشاد سفير اليمن، بما حققته وتحققه مصر الشقيقة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة من مكاسب عملاقه وتحولات إستراتيجية عظيمة وبرنامج إصلاحات طموح في كل المجالات الاقتصادية والتنموية جنبًا إلى جنب مع ترسيخ عوامل السلام والاستقرار في ربوع مصر الطيبة، منوها بما تبذله الدولة المصرية من جهود جباره للقضاء على الاٍرهاب الأسود واستئصال أذرعته الشيطانية، مؤكدًا على أن مصر ستظل وتبقى خط الدفاع الأول والأخير عن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية والركيزة الأساسية لأمن المنطقة بأسرها.

وثمن الدكتور مارم العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر واليمن والتى دللت عليها المواقف المصرية المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ، معربا عن امتنانه لما يحظى به اليمنيون بأرض مصر من عناية ورعاية كريمة على المستويين الرسمي والشعبي ما يشعروهم بأنهم فى وطنهم الثانى.