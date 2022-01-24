شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 24 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة أولى وطرح 57قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موقف المدارس المصرية الدولية، موضحة أنها مدارس مصرية تعمل بنظام المدارس الدولية من خلال الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، بمصروفات تتناسب مع دخل الأسرة المتوسطة وخدمة تماثل تلك المقدمة في المدارس الدولية الأخرى، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتوفير الأراضي للمستثمرين المؤهلين بنظام حق الانتفاع، مع تقديم خدمات الإشراف، والمراقبة، والمتابعة على العملية التعليمية التي تقدمها هذه المدارس، ثم استردادها بنهاية مدة العقد المنصوص عليها في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010. وقد انطلق المشروع في ينایر 2016.

وأوضحت الوزارة فى تقرير لها، أنه بلغ عدد المدارس المقرر إنشائها بالمرحلة الأولي من المشروع 24 مدرسة بواقع 910 فصل دراسي، موضحة أنه تم بناء 13 مدرسة، حصلت منها 7 مدارس علي تراخيص التشغيل، كما تمت معاينة 6 مدارس للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لمنحها تراخيص التشغيل، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي من المتوقع أن يتم من خلالها طرح 57 قطعة أرض لبناء المدارس وفق هذا النظام.