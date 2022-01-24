شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكشف عن تنفيذ 1054 منشأة بتكلفة 4.30 مليار جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - توفير الحماية للمواطنين وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات

- مشروعات متعددة فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح

- إنشاء سدود وخزانات أرضية وحواجز وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وقنوات صناعية

- العمل على إنشاء 1000 بئر رومانى فى مطروح بمشاركة المواطنين

- رفع حالة الاستنفار بالوزارة ومتابعة دورية لجاهزية منشآت الحماية وجسور الترع والمصارف والمحطات ووحدات الطوارئ

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.

وصرح عبد العاطى بأن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة للحماية من أخطار السيول بالعديد من محافظات الجمهورية، وتوفر هذه المشروعات الحماية للمواطنين، وحماية مدن وقرى بدوية ومنشآت سياحية وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأشار عبد العاطى إلى حدوث طفرة في معدلات تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول خلال الأعوام الخمسة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث كان عدد أعمال الحماية قبل عام 2016 حوالى 372 منشأ تم تنفيذها بتكلفة تقدر بحوالى 613 مليون جنيه ، وفى المقابل تم وجارى تنفيذ 1054 منشأ منذ عام 2016 حتى تاريخه بتكلفة تصل الى حوالى 4.30 مليار جنيه ، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وإيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء .. حيث إنتهت أعمال حماية مدينة الطور من أخطار السيول وهى عبارة عن 5 بحيرات صناعية و 3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه ، كما إنتهت أعمال حماية طابا من أخطار السيول وهى عبارة عن 4بحيرات صناعية و 11 قناة و 44حاجز توجيه و (٢) حوض تهدئة و 4حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه ، وأوشكت عملية حماية وادى غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء 7 احواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش ، وإنشاء عدد 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين ، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية) ، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه فى الجزء الأسفل من وادى بعبع ، وعملية تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى النفق - شرم الشيخ بمخرج وادى بعبع ، بالإضافة لعدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد ، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي ، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير 10 خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافى.

وفى محافظة البحر الاحمر أوشكت عملية إنشاء سد و بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها و قناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير على الانتهاء ، وجارى تنفيذ أعمال الحماية للأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب ، وعملية إنشاء 2 بحيرة صناعية ب1، ب3 وحاجز ترابي خلف كل بحيرة بقرية الزعفرانة.

وفى محافظة مطروح تم البدء في تنفيذ عملية إنشاء سد وادى أبو أسماعيل والذى يهدف لحماية منطقة الزهور بمطروح من أخطار السيول وهى عبارة عن إنشاء سد ركامى بإرتفاع 6 متر وعرض 54متر من أسفل و 5 امتار من أعلى ، وعملية حماية منطقة القصر (وادى أم لشطان) والجارى طرحها قريبا وهى عبارة عن سد ركامى بإرتفاع (8) متر وعرض 76 متر من أسفل و 8 متر من أعلى مع إعادة تأهيل وتقوية وتدعيم حاجز توجيه بطول 3 كيلومتر ، وإقامة عدد (2) حاجز حماية بإرتفاع (3.50) متر ، وإقامة 5 حاجز إعاقة مع عمل مفيض بكل حاجز ، بالاضافة لتطهير وأرنكه القناة الصناعية أمام حاجز التوجيه ، كما يجرى دراسة إنشاء سد بوادى التواويع بسعة تصل الى 850 ألف متر مكعب ، كما قامت الوزارة بتنفيذ (611) خزان ارضي بمحافظة مطروح بسعة تصل الى 130 الف متر مكعب لحماية الافراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، وتوفير المياه للتجمعات البدوية بمواقع هذه الخزانات ، كما يجرى إنشاء 100 بئر نشو (رومانى) بسعة (150-200 متر مكعب/ بئر) بمشاركة المواطنين أنفسهم فى تحديد مواقع هذه الآبار وتحت إشراف أجهزة الوزارة المختصة ، ومن المقرر أن يتم تنفيذ 1000 بئر فى مراحل لاحقة.

وفيما يخص مشروعات الحماية بمحافظات الصعيد .. أوضح الدكتور عبد العاطى أنه قد تم انهاء عدد من العمليات وهى ، عمليه حمايه البنيه الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) ، وعمليه حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظة أسيوط ، وعملية حماية قرى زاويه الجدامى بمركز مغاغه محافظة المنيا ، وعملية حماية وادي عبادي 3أ بمحافظة أسوان ، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قري (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد) ، وأوشكت عدد من العمليات على الإنتهاء ، وهى عملية إنشاء (2) بحيرة صناعية وحاجز ترابى ب1 و ب2 لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا ، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان.

وجارى تنفيذ عملية إنشاء عدد (8) بحيرة وعدد (8) حاجز ترابي بمخرج وادي سنور ، وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف ، وعملية إنشاء 4 بحيرات و (3) حاجز ترابي (مخر سيل اطفيح) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 4 بحيرات (4) حاجز ترابي و حوض تهدئة بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 4 بحيرات و4حاجز ترابى و سد ركامى بمخر سيل الكريمات بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 3 بحيرات و2 حاجز ترابى بمخر سيل الودى بمنطقة الودى بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 3 بحيرات و3 حاجز ترابى وحوض تهدئة بمخر سيل المنشى بمنطقة المنشى بمحافظة الجيزة ، وعملية إنشاء 2سد و حاجز توجيه وتأهيل وتدعيم البرابخ القائمة بوادى الجبو بمدينه ١٥ مايو بمحافظة القاهرة ، وعملية حمايه وادى قصب ب2 سد ركامى وتدعيم 5 سدود ركاميه قائمه بمحافظة سوهاج ، وعملية حمايه عزبة الشيخ سعيد بسد ركامى و حاجز توجيه وقناة تصريف ، وعملية حمايه دير الأمير تادرس ب2 سد ركامى و سد ترابى بمحافظة أسيوط.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد رفعت حالة الإستنفار بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، وإتخذت كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ، من خلال المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

وفى إطار تحقيق التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتحقيق المتابعة الدائمة لحالة الأمطار ، وإتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للتعامل معها .. تقوم غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة ، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، وعلى الفور يتم رفع درجة الإستعداد القصوى وإستنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

الجدير بالذكر أن السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية ، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة ، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل الى 100 كيلومتر فى الساعة ، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم انشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.