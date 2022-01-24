شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "جسور" بالكنيسة الأسقفية يختتم ورشة مسرح المنتدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر ورشة مسرح المنتدى من خلال عرض مسرحى مع المدرب غسان غبريال اليوم الإثنين.

تناولت الورشة عن طريق التدريبات المسرحية، فكرة القهر الذى يتعرض له الشخص فى حياته، إذ قدمت تيمة "مسرح المقهورين " للمخرج البرازيلى " أوجستو بوال".

جدير بالذكر، أن فكرة إنشاء مركز جسور جاءت عندما رأت الكنيسة الأسقفية لإيمانها بأهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضى، ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، إنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافي في مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع.

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي.