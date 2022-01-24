شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع شديد البرودة.. الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ6 وشمال الصعيد 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع.

ومن المتوقع وفق خريطة التنبؤات الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 13 درجة وتنخفض الصغرى لـ6 درجات، وتنخفض الصغرى فى شمال الصعيد لـ 3 درجات، وذلك خلال هذه الفترة، مع وجود فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 07 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر .