شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا عيد الشرطة.. افتتاح وحدات مرورية متطورة بالمراكز التجارية والنوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة الداخلية على افتتاح وحدات مرور متطورة في المراكز التجارية والنوادي الرياضية، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الشرطة.

يستحدث قطاع المرور خدمات جديدة، متمثلة في "المرور المتنقل"، حيث سيتم تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص فنى للمركبات بجميع أنواعها.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما سيتم توفير نحو 40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كـ"وحدات مرور نموذجية متنقلة" على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، وذلك من أجل دعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة، طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع تجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الامثل للمنظومة.

وأقر مجلس النواب تعديلا بمواد قانون المرور لسنة 1973، ويستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقي المركبات، لكى يتم استخراج رخصة،ومنها:

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

-تجهيز 4 صور شمسية.

-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

-نموذج الاختبار الشفوى.

-نموذج الاختبار العملى.

-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.