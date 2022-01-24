شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022 بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح وإتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 25 يناير الجارى، على أن يستمر تسجيل الاستمارة حتى يوم 24 فبراير المقبل، نرصد فى التقرير التالى خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ـ تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

-عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي.

- مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

- تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

ـ مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

- الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

- إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

- طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطا عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

- قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.