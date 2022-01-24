خط جوى جديد بين القاهرة وكينشاسا.. مصر للطيران تستقبل وفدا من الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبلت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الاثنين، وفداً رسمياً من سلطة الطيران المدني بدولة الكونغو الديمقراطية، ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني للتوسع في سوق النقل الجوى بالقارة الإفريقية، وفقا لتوجهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

وصرح الطيار عمرو ابو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تسعى للتوسع في أنشطتها داخل القارة الإفريقية في مختلف مجالات النقل الجوي، وإقامة شراكات مع مختلف الكيانات داخل القارة، وتأتي الزيارة في إطار خطة الشركة لإطلاق خط طيران مباشر جديد بين القاهرة والعاصمة الكونغولية "كينشاسا".

وقام الوفد الكونغولي برئاسة مارتن كاتشونجا، مدير إدارة صلاحية الطائرات بسلطة الطيران الكونغولية، بجولة في مجمع صيانة محركات الطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية رافقهم خلالها المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس الإدارة، واطلع على إمكانيات الشركة وخدمات الصيانة التى تقدمها لأسطول شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، التي ستنظم رحلاتالخط الجديد، وأبدى أعضاء الوفد إعجابه بالإمكانيات الفنية والبشرية التي تتمتع بها الشركة.

من جانبه أوضح المهندس يحيى زكريا، أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق عملائها الجدد، خاصة داخل قارة إفريقيا مضيفا أن الوفد استمع إلى عرض تقديمي عن مختلف أنشطة الشركة، وشاهد فيلماً يستعرض الخدمات الفنية المختلفة التي تقدمها الشركة لعملائها منشركات الطيران.

واتفق الجانبان على تحديد موعد لإجراء تفتيش فني من سلطة الطيران المدني الكونغولي على منشآت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لاعتمادها لتقديم الخدمات الفنية لطائرات شركات الطيران الكونغولية، والتي سبق التعاون معها فنياً بإجراء خدمات الصيانة الدورية لطائراتها من بينها شركة Congo Airways الناقل لوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية وشركة CAA Airlines (Compagnie Africaine d'Aviation