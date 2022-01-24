12 حالة يحق فيها لشركة "الكهرباء" فسخ عقد التوريد ورفع العداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد عن أي مواطن نتيجة ارتكابه عدد من المخالفات غير الشرعية أو القانونية، ما يستوجب قيام الشركة التابع لها باتخاذ تلك الإجراءات العاجلة.

ووفق جهاز مرفق "الكهرباء" تتمثل حالات فسخ التعاقد ورفع العداد فيما يلي:

أولاً: حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي:

1- في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكهرباء الموردة له من الشركة.

2- في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

3- في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

4- في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

5- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

ثانيًا: حالات أخرى

1- قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهبرائية أو العدادات.

3- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

4-في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

5-في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ المطالبة.

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.