تسليم شقق الإعلان العاشر.. تفاصيل سداد ثمن عدادات وحدات الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز حدائق العاصمة، تسليم أولى الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر الذي تم التقديم والحجز به عام 2018.

ويتم تنفيذ ما يقرب من 27 ألف بمساحة 90 مترًا، و2500 وحدة بمساحة 75 مترًا، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب.

وقال المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن الحاجزين المخصص لهم الوحدات عليهم إحضار صورة البطاقة وأصل العقد من البنك وثلاث صور منه مع الخطاب الموجه للجهاز من البنك وصورة البطاقة الشخصية وصورة البطاقة للزوجة عند الحضور للجهاز والتوجه بهذه الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي بالجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز لمصراوي، بعد ذلك سيتم معاينة الوحدة وتحرير محاضر الاستلام الخاصة بكل متقدم، وفي حالة وجود أي ملاحظات على التشطيبات داخل الوحدة يتم تدوينها وتسليمها للمسؤولين لتعديلها مرة أخرى.

وأكد عبدالعزيز أن يوجد رسوم خاصة بعدادات المرافق، حيث يصل سعر عداد المياه لـ1717 جنيه، وعداد الكهرباء لـ1124 جنيه، ونصيب الوحدة من شبكة الغاز يصل لـ2845 جنيه.

ويتم تنفيذ مرحلة ثانية من شقق الإسكان الاجتماعي والتي تضم 32 ألف وحدة ضمن نموذج الـ90 مترا، إضافه إلى مناطق الخدمات والعبادات والملاعب والنوادي ومراكز الشباب والمنطقة الأولمبية الرياضية والمستشفيات والمراكز الصحية ومحطة القطار الكهربائى (LRT) السلام - العاصمة الإدارية.

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