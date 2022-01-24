"عمو بييجي لماما البيت".. "سمر" وعشيقها قتلا زوجها والمحكمة تحيلهما إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

لم يأبه "مصباح" لقول جيرانه بأن صديقه يتردد على مسكنه أثناء تواجده في العمل، ولم يهتم بتحذيراتهم "صاحبك بييجي البيت وانت مش موجود"، وظل يدافع عن صديقه: "دا صاحب عمري ومعاه مفاتيح الشقة" حتى قُتل على يده بمساعدة زوجته.

المجني عليه "مصباح. إ"، 37 سنة، خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية "النمروط" دائرة المركز؛ قبل 10 سنوات، تزوج "سمر" ابنة زميله-تصغره بـ6 سنوات، وانتقلا للعيش في مسكن الزوج بقرية "النمروط"، ورُزقا بطفلين.

في يوما ما، تعرف الزوج على "محمود. ي" مقيم بنفس قريته، وبمرور الوقت نشأت صداقة قوية بينهما إلى أبعد الحدود، حتى أصبح الأخير صديقاً حميماً لأسرة المجني عليه، بحسب أحد الأهالي لـ"الخليج 365".

مع تردد "محمود" على منزل "المجني عليه"، نشأت بينه وبين زوجته قصة حب، تطورت إلى علاقة غير شرعية، تعددت لقاءاتهما في غياب الزوج. ولاحظ الأهالي تردد العشيق على المنزل في غياب الزوج، فنصحوه بضرورة وقف الأمر ومنع صديقه من ذلك؛ لم يكترث "مصباح" للأمر، بل قابل ذلك باستخفاف قائلا: "عامله نسخة من المفتاح".

أثار رد الزوج استهجان جيرانه، فالجميع يتحدث عن علاقة الزوجة وصديق زوجها، وأصبحت سيرتهم جميعا على كل لسان، يقول أحد الجيران. وقررت الزوجة وعشيقها التخلص من الزوج.

مساء يوم 25 يوليو 2020، عاد الزوج إلى المنزل بعد يوم عمل شاق، أحضرت زوجته الطعام، وبعد تناوله دسّت له مخدًرا في الشاي، قبل أن تبلغ عشيقها "محمود".

هاتف العشيق "محمود. ي"، الزوج وطالبه بالحضور إلى منزله، وبمجرد وصول الأخير، دلفا إلى جراج سيارة الأول، والذي أبدى رغبته في سباقه على الغطس "تعالى عشان نشوف مين نفسه أطول"، وبدأ بتغطيس رأسه في برميل ممتلئ بالمياه، ثم طالب من المجني عليه تجربة الأمر.

ما إن وضع المجني عليه رأسه في المياه، أمسك المتهم به، ولم يتركه حتى اطمأن أنه فارق الحياة، ثم انقض عليه ضربا بعصا خشبية أصابه بأماكن متفرقة بالجسد، قبل أن يتخلص من الجثة بمياه ترعة رمسيس بصان الحجر، والتي تبعد نحو 70 كيلو مترا عن قريتهما.

صباح اليوم التالي، شاهد أحد الأهالي جثة المجني عليه ملقاة على حافة الترعة، فأبلغ ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، وانتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين وجود إصابات ظاهرية متفرقة بالجثة.

أمر مدير أمن الشرقية، بتشكيل فريق بحث، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها.

بسؤال الجيران، أفادوا بتردد العشيق على المنزل في غياب الزوج، وبسؤال نجل المتهم، أكد ما جاء في أقوال الجيران "عمو بييجي لماما البيت وبيدخلوا الأوضه ويقفلوا الباب".

تم ضبط المتهمين، وبسؤالهما، في البداية أنكرا، بمواجهتهما بما جاء في أقوال الجيران ونجل المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة.

وبعد عدة جلسات؛ أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارها بإحالة أوراق المتهم وعشيقته "زوجة المجني عليه" إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.