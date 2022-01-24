"صنع جروح بجسده".. تفاصيل ضبط شخص تجرد من ملابسه بالطريق العام في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص "متجرد من ملابسه" بإحداث إصابات لنفسه بسلاح أبيض ببورسعيد.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص "متجرد من ملابسه" بإحداث إصابات لنفسه بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من الأهالي بذات المضمون.

وبالانتقال لمحل البلاغ أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه (له ملعومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) وتبين أنه يعاني من اضطربات نفسية، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وتم السيطرة على الموقف، وتحويل المذكور إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وبسؤال شاهدي الواقعة، أيدا ما جاء بالفحص وأن المذكور قام بذلك من تلقاء نفسه نظراً لظروفه المرضية دون تدخل من أحد.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.