نجلاء تطلب الخلع بعد 30 سنة زواج: "زوجي ضربني علشان أكلت بيضتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

أقامت نجلاء دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها زوجي: "ضربني علشان أكلت بيضتين وهو منبه عليا بأنَّ آكل بيضة واحدة".

تروي "نجلاء .ع" 56 سنة، مديرة مدرسة، متزوجة منذ 30 سنة من "سامي .ب"، 60 سنة بالمعاش، ولدينا ابنتين متزوجتين، والمشكلة التي أعاني منها طبع زوجي الغريب بعد خروجه على المعاش بقى "بخيل وعصبي".

تابعت الزوجة: أصبحت الحياة مُستحيلة مع زوجي بعد ما خرج معاش، حيث أصبح بخيلا وعصبيا، "واتفق معايا إن كل واحد يصرف على نفسه وأكله بحجة إن المعاش لا يكفينا، وأنا وافقت وبقيت أنا اللي بصرف على البيت، وبالرغم من ذلك زوجي بيحاسبني على كل حاجة.

وأكملت الزوجة حديثها:- "جوزي بيعد العيش قبل مايخرج من البيت علشان يعرف أنا أكلت كام رغيف، والمحشي قالي أعمل منه نوع واحد، وفي يوم تبقى كمية من أُرز المحشي فعملت نوع تاني من المحشي فتشاجر معي وقالي إنتي مفترية.. وبسبب عصبيته انقلب المحشي على الأرض، وبعدها بدقائق تركت المنزل خوفا منه وجلست رفقة جارتي عشان خايفة أحسن يموتني.

وأضافت نجلاء : زوجي بعد ما بيرجع من القهوة بيفتش في الزبالة علشان يعرف أنا أكلت حاجة أثناء غيابه عن المنزل، وبعد ما البيض ارتفع سعره زوجي نبه عليَّ كل واحد منا ياكل بيضة واحدة وفي يوم كان معزوم عند أخته فأكلت بيضين وعندما عاد ليلا للمنزل اكتشف إن فيه بيتضين ناقصين فصحاني من النوم وقالي أكلتي بيضتين يا مفترية وضربني وأنا قرب سن المعاش فتركت له المنزل واستأجرت شقة أعيش فيها الباقي من عمري وأقمت دعوى خلع تحمل رقم 1742 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة.