شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفعيل 15 خدمة.. إزاى تسدد فاتورتك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
1- شهادة بيانات استهلاكك
2- احسب فاتورتك
3- استعلام عن قيمة الفاتورة
4- تسجيل قراءة عدادات الكهرباء
5- دفع الفواتير
6- طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية
7- تركيب عداد بدل فاقد
8- رفع العداد
9- تسجيل بيانات العداد بالحساب
10- فحص العداد
11- تركيب عداد قانونى لاول مرة
12- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية
13- خدمة الاعطال و الشكاوى
14- توصيل التيار الكهربائي للمبانى و المنشآت الاستثمارية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
15- خدمة الاستفسارات والمقترحات.
- وفيما يلي الخدمات التي جارى الانتهاء من تفعيلها :
16- تركيب عداد بدل تالف.
17- تغير اسم صاحب العداد.
18- استبدال عداد بقدرة الكبرى.
19- جدولة مديونية على أقساط شهرية.
20- تعديل توصيلة.
21- توصيل تيار موقت.