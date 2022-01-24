شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفعيل 15 خدمة.. إزاى تسدد فاتورتك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة فى تفعيل عدد كبير من الخدمات التى تقدمها تقديم للمواطنين عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، من خلال تفعيل 15 خدمة من إجمالى 21 خدمة، وتاتى إمكانية سداد الفواتير فى مقدمة هذه الخدمات، وفيما يلي الخدمات الجديدة التى تم تفعيلها:

1- شهادة بيانات استهلاكك

2- احسب فاتورتك

3- استعلام عن قيمة الفاتورة

4- تسجيل قراءة عدادات الكهرباء

5- دفع الفواتير

6- طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية

7- تركيب عداد بدل فاقد

8- رفع العداد

9- تسجيل بيانات العداد بالحساب

10- فحص العداد

11- تركيب عداد قانونى لاول مرة

12- توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

13- خدمة الاعطال و الشكاوى

14- توصيل التيار الكهربائي للمبانى و المنشآت الاستثمارية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

15- خدمة الاستفسارات والمقترحات.

- وفيما يلي الخدمات التي جارى الانتهاء من تفعيلها :

16- تركيب عداد بدل تالف.

17- تغير اسم صاحب العداد.

18- استبدال عداد بقدرة الكبرى.

19- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

20- تعديل توصيلة.

21- توصيل تيار موقت.