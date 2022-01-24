الحكم على متهمي "رشوة البترول".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، حكمها في قضية محاكمة 10 متهمين، بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بطلب وتلقي رشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد النجار الرئيسين بالمحكمة.

وكشفت أقوال أدلة الشهود والإثبات بالقضية، شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية بأنه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين الأول "أشرف .ع" مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثاني "سعد.ع" خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث "عبدالعال.ع" نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من كلًا من المتهمين "كريم.ع" و"هاشم .م" و"تاليه .ا" بوساطة المتهمة " شرين. ك" و" حسام. ن" و"سمير. ا" و "ايفون. ع" مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والاسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول ، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية؛ وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.

فاستصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الإذن عن محادثات هاتفية فيما بينهم تدور حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة تمثلت في إقامه له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج بمبلغ 5800 جنيه وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية.

كما طلب وأخذ المتهم الثاني سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة بوساطة المتهمين السابعة والثامن والتاسع والعاشرة مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.