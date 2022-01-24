الصحة العالمية: 10 إجراءات أمام الطلاب لتحقيق النجاح في الامتحانات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عددًا من الإجراءات التي تساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات وتحقيق النجاح.
وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي: "لتنجح في الامتحانات، عليك أن تفعل كل شيء ومنها: (الدراسة، وحضور الفصول الدراسية أونلاين، وإعداد العروض التقديمية الخاصة بك، واجتياز الاختبارات).
وتابعت المنظمة: وبالمثل، للوقاية من العدوى أو الوفاة بسبب كوفيد 19:
- خذ اللقاح
- ↔️ حافظ على مسافة آمنة
- ارتدِ الكمامة
- افتح النوافذ
- نظف يديك
- غطِ فمك بمرفقك في حالة السعال أو العطس.