الصحة العالمية: 10 إجراءات أمام الطلاب لتحقيق النجاح في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عددًا من الإجراءات التي تساعد الطلاب على الاستعداد للامتحانات وتحقيق النجاح.

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي: "لتنجح في الامتحانات، عليك أن تفعل كل شيء ومنها: (الدراسة، وحضور الفصول الدراسية أونلاين، وإعداد العروض التقديمية الخاصة بك، واجتياز الاختبارات).

وتابعت المنظمة: وبالمثل، للوقاية من العدوى أو الوفاة بسبب كوفيد 19:

- خذ اللقاح

- ↔️ حافظ على مسافة آمنة

- ارتدِ الكمامة

- افتح النوافذ

- نظف يديك

- غطِ فمك بمرفقك في حالة السعال أو العطس.